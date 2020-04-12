Легендарная серия игр Sonic продается с большими скидками

Так, если ранее Sonic Mania можно было приобрести за 699 рублей, то сейчас игру можно ухватить всего за 237.

А всего за 174 рубля, в свою очередь, можно урвать набор Sonic Generations Collection, в состав которого входит дополнительный контент к игре. Напомним, что в обычное время стоимость данного набора составляет 699 рублей.

В то же время за 624 рубля вместо прежних 2499 рублей можно ухватить прошлогоднюю новинку - Team Sonic Racing.

Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.