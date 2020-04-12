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Легендарная серия игр Sonic продается с большими скидками
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Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил акцию, которая придется по нраву всем фанатам легендарной серии игр Sonic. В ее рамках игры серии можно приобрести с большими скидками.
Так, если ранее Sonic Mania можно было приобрести за 699 рублей, то сейчас игру можно ухватить всего за 237.
А всего за 174 рубля, в свою очередь, можно урвать набор Sonic Generations Collection, в состав которого входит дополнительный контент к игре. Напомним, что в обычное время стоимость данного набора составляет 699 рублей.
В то же время за 624 рубля вместо прежних 2499 рублей можно ухватить прошлогоднюю новинку - Team Sonic Racing.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.