Игры
06:00, 07 ноября 2023
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Легендарная World of Warcraft может впервые выйти на игровых консолях

Фанаты ждали этого почти 20 лет

В мире онлайн-игр назревает настоящая сенсация: культовая MMORPG World of Warcraft может впервые переступить порог игровых консолей.

Эта новость витает в воздухе уже почти два десятилетия, но лишь сейчас становится близкой к реальности.

На BlizzCon 2023 вице-президент и исполнительный продюсер World of Warcraft Холли Лонгдейл подтвердила, что в Blizzard Entertainment серьезно обсуждают эту возможность.

С момента запуска игры в 2004 году, перенос на консоли казался невозможным, однако сегодня, когда преграды между платформами практически стёрты, а мощность консолей, таких как Xbox Series X, впечатляет, мечта может стать явью.

Лонгдейл отмечает, что технические сложности уже не кажутся непреодолимыми, и команда «довольно хорошо собрана» для такого шага. Особенно это актуально после недавнего приобретения Blizzard Entertainment компанией Microsoft Gaming.

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