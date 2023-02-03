Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютер

Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютерЭто магия какая-то
Ещё каких-то 15 лет назад сложно было найти человека, который не слышал бы о Counter-Strike 1.6. Это была одна из первых игр, ради которой люди устанавливали неизвестный никому лаунчер Steam.
Фото: WIN.gg
Но время шло и игроки по всему миру находили новые развлечения. Несмотря на это, до сих пор в CS 1.6 можно найти немало игроков — сервера легендарного шутера до сих пор не пустеют.
В то же время немногие готовы устанавливать игру на свои компьютеры. Но есть способ сыграть в оригинальный Counter-Strike прямо из браузера!
Ferra.ru
Для этого достаточно перейти по ссылке, выбрать интересующий вас сервер и присоединиться к игре. Так как серверов много, то и доступных карт огромное количество. А это значит, что найти интересный для себя вариант не составит труда.