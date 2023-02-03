Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютер

Но время шло и игроки по всему миру находили новые развлечения. Несмотря на это, до сих пор в CS 1.6 можно найти немало игроков — сервера легендарного шутера до сих пор не пустеют.

В то же время немногие готовы устанавливать игру на свои компьютеры. Но есть способ сыграть в оригинальный Counter-Strike прямо из браузера!