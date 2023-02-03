Игры
06:37, 03 февраля 2023
1 мин.

Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютер

Это магия какая-то

Ещё каких-то 15 лет назад сложно было найти человека, который не слышал бы о Counter-Strike 1.6. Это была одна из первых игр, ради которой люди устанавливали неизвестный никому лаунчер Steam.

Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютер

Фото: WIN.gg

Но время шло и игроки по всему миру находили новые развлечения. Несмотря на это, до сих пор в CS 1.6 можно найти немало игроков — сервера легендарного шутера до сих пор не пустеют.

В то же время немногие готовы устанавливать игру на свои компьютеры. Но есть способ сыграть в оригинальный Counter-Strike прямо из браузера!

Легендарную CS 1.6 можно запустить прямо из браузера, без установки на компьютер

Ferra.ru

Для этого достаточно перейти по ссылке, выбрать интересующий вас сервер и присоединиться к игре. Так как серверов много, то и доступных карт огромное количество. А это значит, что найти интересный для себя вариант не составит труда.

Источник:Play CS
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#COUNTER-STRIKE
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