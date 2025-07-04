Легендарную DOOM запустили... на велотренажере

Благодаря найденной уязвимости в системе обновления Android-прошивки, он смог вручную добавить приложение Freedoom в интерфейс тренажёра.

Трюк оказался возможен благодаря открытым конфигурационным файлам в официальных обновлениях. Для запуска игры автор добавил в файл строчку с параметрами запуска APK, установил файловый менеджер и скопировал необходимые WAD-файлы.

Играть в DOOM на беговой дорожке — отдельный челлендж: экран не поддерживает мультитач, движение и стрельба одновременно невозможны, а при бездействии более 10 секунд система автоматически выключается.

Несмотря на неудобства, результат впечатляет. Теперь энтузиаст может запускать DOOM в любом спортзале с тренажёрами Life Fitness. И это очередное напоминание: DOOM можно запустить буквально везде и как угодно — даже на бегу.