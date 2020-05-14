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Легендарную GTA V для компьютеров раздадут бесплатно и навсегда
Возможно, это делается накануне анонса новой части серии?
Epic Games уже очень долгое время раздает бесплатно совершенно разные игры. И после появления информации о том, какая игра станет следующей, возникло чувство, что вся эта акция с раздачей затевалась ради нее — судя по всему, легендарную GTA V для компьютеров уже сегодня отдадут бесплатно и навсегда.
Что интересно, сам онлайн-магазин Epic Games Store уже какое-то время разогревает общественность к свежей раздаче, не называя при этом название самой игры. Но уже сегодня Epic Games опубликовала соответствующий твит с анонсом, который в крайне сжатые сроки удалила, поняв, что сделала это раньше запланированного времени.
Судя по всему, игра будет доступна для скачивания до 21 мая текущего года. При этом, если верить имеющейся информации, в состав раздаваемой версии будет включен не только онлайн-режим, но и дополнения. Так это или нет, узнаем уже сегодня — раздача должна начаться ближе к вечеру 14 мая.