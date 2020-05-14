Легендарную GTA V для компьютеров раздадут бесплатно и навсегда

Судя по всему, игра будет доступна для скачивания до 21 мая текущего года. При этом, если верить имеющейся информации, в состав раздаваемой версии будет включен не только онлайн-режим, но и дополнения. Так это или нет, узнаем уже сегодня — раздача должна начаться ближе к вечеру 14 мая.