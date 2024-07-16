Легендарную консоль Steam Deck разработали всего 41 человек

Эти данные стали известны благодаря утечке информации в рамках антимонопольного иска компании Wolfire против Valve.

Несмотря на огромное влияние Valve на индустрию игр и её знаменитый магазин Steam, компания остаётся относительно небольшой. В 2021 году в ней работало всего 336 сотрудников, включая те 41 человек, которые занимались разработкой Steam Deck.

Утечка также показала, что Valve тратит значительные средства на свои проекты. Например, в 2021 году на зарплаты сотрудников, занятых в подразделении «Hardware», было потрачено более $17 млн. Это свидетельствует о серьёзной приверженности компании развитию своих аппаратных решений.