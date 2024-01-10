Легендарную Sega Mega Drive перевыпустят в формате карманной консоли

Ожидается, что новинка будет использовать аппаратный подход к эмуляции игр Genesis, обеспечивая качество, находящееся где-то между программной эмуляцией и премиальной системой на базе FPGA, используемой в домашней консоли Mega Sg от Analogue.

Не только портативная, Mega 95 также может быть подключена к телевизору через USB-C док-станцию, которая также имеет порты для подключения дополнительных контроллеров. Каждая Mega 95 поставляется с такой док-станцией.

Цена и дата выпуска Mega 95 пока не объявлены, но для сравнения, портативная консоль эмуляции Super NES от Hyperkin в настоящее время продается по цене $119.99.