Легендарную стратегию Civilization 6 и дополнения к ней продают со скидками

Игры
Сегодня в 12:00
Легендарную стратегию Civilization 6 и дополнения к ней продают со скидкамиДо 5 августа
В Humble Bundle проходит очередная акция. На этот раз сервис снизил цену на легендарную стратегию Civilization 6, а также ряд DLC к ней.
Так, купить Civilization 6 можно с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 4 374 рубля, тогда как сейчас он доступен за 1 093. В Civilization 6 пользователям предоставляется возможность построить собственную империю, возглавляя ее в течение многих эпох, начиная с каменного века и заканчивая современностью. Геймеры могут начинать войны, вести переговоры и принимать другие стратегические решения для строительства величайшей цивилизации.
Ознакомиться с дополнительным контентом к игре, который продают со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Акция продлится до 5 августа.