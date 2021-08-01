Легендарную стратегию Civilization 6 и дополнения к ней продают со скидками

Так, купить Civilization 6 можно с 75% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 4 374 рубля, тогда как сейчас он доступен за 1 093. В Civilization 6 пользователям предоставляется возможность построить собственную империю, возглавляя ее в течение многих эпох, начиная с каменного века и заканчивая современностью. Геймеры могут начинать войны, вести переговоры и принимать другие стратегические решения для строительства величайшей цивилизации.

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