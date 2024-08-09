Игры
Опубликовано 09 августа 2024, 08:38
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Легендарные DOOM и DOOM II перевыпустят в Steam

Ждем-ждем-ждем
DOOM и DOOM II получат новые улучшенные версии в одном наборе, а также дополнительные достижения.
Легендарные DOOM и DOOM II перевыпустят в Steam
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Оригинальная DOOM, разработанная id Software и выпущенная в 1993 году, стала пионером шутеров от первого лица и установила стандарт для жанра.

Её продолжение, DOOM II, вышло в 1994 году и также получило признание критиков. Теперь новые улучшенные версии этих игр будут доступны в одном продукте.

В набор войдут:

  • DOOM
  • DOOM II
  • TNT: Evilution
  • The Plutonia Experiment
  • Master Levels for DOOM II
  • No Rest for the Living
  • Sigil
  • Legacy of Rust (новый эпизод, созданный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames)
  • Новый набор карт Deathmatch из 25 карт

Всего в DOOM + DOOM II будет 187 миссий и 43 карты deathmatch.

Источник:PlayGround.ru
Автор:Булат Кармак
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