Легендарные DOOM и DOOM II перевыпустят в Steam

Оригинальная DOOM, разработанная id Software и выпущенная в 1993 году, стала пионером шутеров от первого лица и установила стандарт для жанра.

Её продолжение, DOOM II, вышло в 1994 году и также получило признание критиков. Теперь новые улучшенные версии этих игр будут доступны в одном продукте.

В набор войдут:

DOOM

DOOM II

TNT: Evilution

The Plutonia Experiment

Master Levels for DOOM II

No Rest for the Living

Sigil

Legacy of Rust (новый эпизод, созданный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames)

Новый набор карт Deathmatch из 25 карт

Всего в DOOM + DOOM II будет 187 миссий и 43 карты deathmatch.