Легендарные DOOM и DOOM II перевыпустят в Steam

Опубликовано 09 августа 2024, 08:38
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Легендарные DOOM и DOOM II перевыпустят в SteamЖдем-ждем-ждем
DOOM и DOOM II получат новые улучшенные версии в одном наборе, а также дополнительные достижения.
Оригинальная DOOM, разработанная id Software и выпущенная в 1993 году, стала пионером шутеров от первого лица и установила стандарт для жанра.
Её продолжение, DOOM II, вышло в 1994 году и также получило признание критиков. Теперь новые улучшенные версии этих игр будут доступны в одном продукте.
В набор войдут:
- DOOM
- DOOM II
- TNT: Evilution
- The Plutonia Experiment
- Master Levels for DOOM II
- No Rest for the Living
- Sigil
- Legacy of Rust (новый эпизод, созданный совместно id Software, Nightdive Studios и MachineGames)
- Новый набор карт Deathmatch из 25 карт
Всего в DOOM + DOOM II будет 187 миссий и 43 карты deathmatch.