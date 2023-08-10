Легендарные PS1 и PS2 научили работать с DualSense и другими современными контроллерами

Многие из нас уже привыкли к беспроводным контроллерам, которые стали стандартом в индустрии. Однако теперь, благодаря компании 8BitDo, ретро-энтузиасты PlayStation могут забыть о таких неудобствах.

Компания выпустила новый Retro Receiver, который стоит всего $24.99 и уже доступен на Amazon.

Этот приёмник совместим с консолями PlayStation 1 и 2, а также с ПК на Windows 10/11 и различными современными беспроводными контроллерами.

Принцип работы прост: подключите Retro Receiver к порту проводного контроллера PlayStation и включите ваш современный беспроводной контроллер. После этого вы готовы наслаждаться любимыми играми PS1 и PS2.

Среди поддерживаемых контроллеров — DualSense, DualShock для PS4, а также различные модели Xbox и Nintendo Switch.