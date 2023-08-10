Легендарные PS1 и PS2 научили работать с DualSense и другими современными контроллерами

Легендарные PS1 и PS2 научили работать с DualSense и другими современными контроллерамиПричём ресивер стоит небольших денег
Одной из сложностей возвращения к старым игровым консолям является использование их контроллеров.
Многие из нас уже привыкли к беспроводным контроллерам, которые стали стандартом в индустрии. Однако теперь, благодаря компании 8BitDo, ретро-энтузиасты PlayStation могут забыть о таких неудобствах.
Компания выпустила новый Retro Receiver, который стоит всего $24.99 и уже доступен на Amazon.
Этот приёмник совместим с консолями PlayStation 1 и 2, а также с ПК на Windows 10/11 и различными современными беспроводными контроллерами.
Принцип работы прост: подключите Retro Receiver к порту проводного контроллера PlayStation и включите ваш современный беспроводной контроллер. После этого вы готовы наслаждаться любимыми играми PS1 и PS2.
Среди поддерживаемых контроллеров — DualSense, DualShock для PS4, а также различные модели Xbox и Nintendo Switch.