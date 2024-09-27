Легендарные StarCraft и StarCraft II появятся в подписке Game Pass

Опубликовано 27 сентября 2024, 07:411 мин.
Легендарные StarCraft и StarCraft II появятся в подписке Game PassНе обошлось без пары «но»
На Tokyo Game Show 2024 Фил Спенсер, генеральный директор Microsoft Gaming, объявил, что уже 5 ноября в подписке Game Pass появятся легендарные игры StarCraft: Remastered и сборник StarCraft 2: Campaign Collection.
Эти классические стратегии от Blizzard Entertainment будут доступны пользователям PC Game Pass и Game Pass Ultimate.
StarCraft: Remastered — это обновлённая версия культовой игры 1998 года с дополнением Brood War, а StarCraft 2: Campaign Collection включает более 70 миссий из кампаний Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void.
Многопользовательские режимы обеих игр останутся бесплатными, однако одиночные кампании будут стоить $15 и $40 соответственно.
Серия StarCraft рассказывает о битве за сектор Копрулу между тремя фракциями: терранами, зергами и протоссами.