Легендарные StarCraft и StarCraft II появятся в подписке Game Pass

Эти классические стратегии от Blizzard Entertainment будут доступны пользователям PC Game Pass и Game Pass Ultimate.

StarCraft: Remastered — это обновлённая версия культовой игры 1998 года с дополнением Brood War, а StarCraft 2: Campaign Collection включает более 70 миссий из кампаний Wings of Liberty, Heart of the Swarm и Legacy of the Void.

Многопользовательские режимы обеих игр останутся бесплатными, однако одиночные кампании будут стоить $15 и $40 соответственно.

Серия StarCraft рассказывает о битве за сектор Копрулу между тремя фракциями: терранами, зергами и протоссами.