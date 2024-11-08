Легендарный Death Stranding вышел на Xbox без лишнего шума и анонса

Опубликовано 08 ноября 2024, 11:501 мин.
Легендарный Death Stranding вышел на Xbox без лишнего шума и анонсаКодзима гений!
Без громких анонсов и шумихи Death Stranding Director's Cut вышла на консолях Xbox Series X и Series S, став первым крупным эксклюзивом для консолей PlayStation, который дебютировал на детище Microsoft.
Теперь пользователи Xbox могут насладиться этой культовой игрой, которая также появилась на стриминговом сервисе Amazon Luna +.
Запуск стал возможен благодаря тому, что Kojima Productions, по сообщениям, стала владельцем прав на интеллектуальную собственность игры. В честь релиза Death Stranding Director's Cut будет доступен с 50% скидкой в течение первых двух недель.
Эта расширенная версия популярной игры 2019 года, впервые вышедшей на PlayStation 4, предлагает улучшения в производительности и новые дополнения.
Игрокам, в рамках истории, предстоит исследовать постапокалиптическую Америку с обновлённым геймплеем и качественной графикой, оптимизированной для новых платформ.