Легендарный DOOM портировали на квантовый компьютер

Проект под названием Quandoom реализовал первый уровень игры с использованием квантового компьютера (или его симуляции).

Хотя такого устройства пока не существует, сам код можно запустить на обычном ПК. Когда симулятор запускается, он использует 70 000 кубитов и 80 млн квантовых вентилей для обработки, что в итоге дает 10-20 кадров в секунду на обычном ноутбуке.

Игровой процесс включает использование кубитов для управления входом и генерации изображения на экране. Однако проект ограничен — в нем нет музыки, цветных изображений и многого другого, характерного для оригинальной игры.