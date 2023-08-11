Легендарный Doom запустили на клавише клавиатуры

Легендарный Doom запустили на клавише клавиатурыИ это явно заслуживает нашего внимания
Любители классических компьютерных игр и технические энтузиасты по всему миру продолжают удивлять своими изобретениями.
Недавно Bob из TheKeebProject смог запустить культовую игру Doom прямо на клавише клавиатуры! Основой для этого стал микропроцессор Raspberry Pi RP2040.
Проект основан на миниатюрной печатной плате с микропроцессором RP2040, которая помещается внутри прозрачной клавиши, заполненной смолой.
Этот порт Doom является модификацией существующего порта для RP2040, созданного Грэмом Сандерсоном. Bob адаптировал его для поддержки дисплейных модулей SPI и I2C.
Целью проекта было воссоздать Doom с максимальным количеством оригинальных функций, включая стереозвук, многопользовательский режим, функции сохранения/загрузки и оригинальное разрешение 320 x 200 пикселей.
Хотя играть в Doom на клавише клавиатуры может показаться не слишком удобным, такое техническое достижение, безусловно, заслуживает внимания.
Bob сделал свой проект открытым, и все, кто заинтересован, могут ознакомиться с его исходным кодом на GitHub.