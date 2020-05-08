Легендарный файтинг Street Fighter в классическом стиле продается с большой скидкой

Так, если ранее издание Street Fighter - 30th Anniversary продавалось за 1499 рублей, то сейчас его можно ухватить буквально за 554. Однако стоит отметить, что акция является временной. Приобрести игру с 63% можно вплоть до завтрашнего дня. Приобрести ее можно перейдя по данной ссылке.