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Легендарный файтинг Street Fighter в классическом стиле продается с большой скидкой
Акция продлится до 9 мая
Популярный сервис цифровой дистрибуции Steam продолжает оснащать геймеров различными выгодными акциями и распродажами. На этот раз в онлайн-магазине с большой скидкой продается легендарный файтинг Street Fighter в классическом стиле.
Речь о коллекции легендарного тайтла под названием Street Fighter - 30th Anniversary, которая посвящена 30-летию игры. Приобретая данное издание геймеры получают порядка 12 игр серии Street Fighter в классическом аркадном стиле.
Так, если ранее издание Street Fighter - 30th Anniversary продавалось за 1499 рублей, то сейчас его можно ухватить буквально за 554. Однако стоит отметить, что акция является временной. Приобрести игру с 63% можно вплоть до завтрашнего дня. Приобрести ее можно перейдя по данной ссылке.