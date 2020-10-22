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Легендарный Fallout: New Vegas получил полную русскую озвучку
У команды непрофессионалов получилась крайне достойная работа
В честь десятилетнего юбилея, энтузиасты опубликовали в сети полную русскую озвучку легендарной Fallout: New Vegas. Игра, вышедшая столько лет назад, продолжает собирать вокруг себя фанатов, которые не перестают упрашивать издателя в лице Bethesda выпустить ее прямое продолжение.
Стоит отметить, что локализация проекта коснулась не только оригинальной игры, но и всех вышедших для нее дополнений. Что интересно, озвучка хоть и получилась явно любительской, в ней все равно есть определенный шарм, который вызовет ностальгию по временам “Фаргус” среди тех, кому примерно от 25 лет.
За все время озвучки был проделан огромный путь от двухголосого перевода до работы с профессиональными актерами. Благодаря данному проекту мы обросли большим количеством связей и теперь готовы делать что-то интересное не только в рамках вселенной Fallout.