Легендарный Fallout: New Vegas получил полную русскую озвучку

Стоит отметить, что локализация проекта коснулась не только оригинальной игры, но и всех вышедших для нее дополнений. Что интересно, озвучка хоть и получилась явно любительской, в ней все равно есть определенный шарм, который вызовет ностальгию по временам “Фаргус” среди тех, кому примерно от 25 лет.