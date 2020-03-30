Легендарный кооперативный экшен Warhammer продается с большой скидкой

Warhammer: Vermintide 2 представляет собой кооперативный экшен от первого лица, действия в котором происходят в имперском городе Хельмгарт. По сюжету команде из пяти героев необходимо объединиться для противодействия главному врагу - силе Хаоса. Геймерам предоставляется возможность выбрать для героя одну из 15 представленных профессий, оттачивая в ходе игры свой талант.

Напомним, что если в обычное время игра продается за 515 рублей, то вплоть до 6 апреля ее можно ухватить всего за 128 рублей ( 75% скидка). Кроме того, со скидкой также продается набор Warhammer: Vermintide 2 - Content Bundle, за который в рамках акции можно отдать всего 726 рублей вместо прежних 1468 рублей.