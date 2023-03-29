Легендарный PlayStation-эксклюзив The Last of Us вышел на ПК. Игру взломали всего за 25 минут

Данным релизом Sony продолжила тенденцию выпуска портов своих проектов без сторонних систем защиты авторских прав, полагаясь лишь на базовые DRM-услуги, предоставляемые платформами цифровой дистрибуции Steam и Epic Games Store.

Это привело к тому, что бывший эксклюзив PlayStation 5 стал доступен на торрентах в течение первого часа после релиза, а рабочий кряк был создан всего за 25 минут.

Отметим, что подобная участь ранее постигла и другие эксклюзивы Sony, появившиеся на персональных компьютерах: Returnal, God of War, Uncharted: Legacy of Thieves, а также Marvel's Spider-Man Remastered и Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Что интересно, даже несмотря на быстрое появление игры на торрент-сайтах, The Last of Us Part I пережила успешный запуск на Steam. В первые несколько часов после выхода её пиковый онлайн составил 35 000 игроков.