Легендарный шутер Quake можно будет установить бесплатно

Для того, чтобы получить свою бесплатную копию Quake необходимо лишь войти в учетную запись Bethesda.net во время фестиваля. Кроме того, если сумма пожертвований на благотворительность составит 10 тысяч долларов Bethesda подарит геймерам и вторую часть культовой игры. В то же время, пользователям, которые будут смотреть как минимум по одной трансляции по The Elder Scrolls Online ежедневно смогут получить уникальную награду Twitch Drop – пони «Огненный атронах». Отметим, что для получения вознаграждения необходимо связать аккаунты ESO и Twitch.

Напомним, что QuakeCon 2020 At Home начнется 7 августа в 19:00 по московскому времени, а закончится 10 августа в 6:00.