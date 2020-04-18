Легендарный симулятор гонок Need For Speed продается с огромной скидкой

В данном тайтле у геймеров есть возможность оказаться за рулем нескольких десятком автомобилей от известных мировых производителей, в числе которых Nissan, Mitsubishi, Porsche, Ford и другие. Кроме того, именно в игре 2016 года, представлены машины в довольном широком сегменте, начиная от серийных моделей, заканчивая спорткарами.

Напомним, что в обычное время легендарный симулятор гонок NFC продается за 1199 рублей, тогда как сейчас его можно приобрести с огромной скидкой, а именно за 299 рублей. Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже 21 апреля.