Легендарный Тамагочи вновь становится популярным — за год продажи увеличились в два раза

Продажи устройства, когда-то ставшего хитом 1990-х, удвоились в 2022–2023 годах, сообщает Bandai Namco.

Возрождённая версия этого виртуального питомца сохранила внешний вид, но получила больше возможностей: теперь можно подключаться к Wi-Fi, играть с друзьями и загружать новые предметы.

Бренд-менеджер Тамагочи Приа Джадежа отметила, что возрождение устройства привлекло как взрослых, так и детей, которым ранее не доводилось играть с такими гаджетами. Открылся даже первый магазин Тамагочи в Лондоне, чего не было в разгар популярности в 1996 году.

Ностальгия играет большую роль в новой волне интереса. Поклонники, как Эмма (YouTube-канал Emmalution), начали коллекционировать современные версии, вспоминая детство.

Некоторые пользователи также отмечают, что игра с виртуальными питомцами помогает отвлечься от текущих проблем мира.