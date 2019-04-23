Легенды хэви-металла сняли зрелищный клип о морских боях в World of Warships

Компания Wargaming объявила о выпуске нового совместного клипа шведской хэви-пауэр-метал группой Sabaton о морских боях с использованием технологий игры World of Warships. Он создан в рамках сотрудничества, начавшегося в 20017 году.

На это раз, Sabaton записала трек, в котором рассказывается история одной из икон военно-морского флота — немецком линкоре «Бисмарк». В клипе группа отправилась к месту, где британские корабли затопили «Бисмарк» в мае 1941 года.

В клипе использовалась точная 3D-модель корабля, воссоздано сражение кораблей, показаны манёвры, из каких орудий стреляли и какие повреждения получил «Бисмарк».

Ранее Sabaton и Wargaming создали клип клип на песню Primo Victoria, который снимали в двух танковых музеях: шведском Arsenalen и на «Линии Сталина». Также был выпущен «музыкальный» танк — шведский средний танк Strv 81 Primo Victoria со стилизованным камуфляжем, командой из участников Sabaton и уникальной озвучкой.