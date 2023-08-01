Lenovo может выпустить конкурента консоли Steam Deck

Пока это слухи

Обозреватель Windows Central Джез Корден выступил в качестве инсайдера и рассказал, что Lenovo готовит конкурента консолям Steam Deck от Valve и Asus ROG Ally. Ранее в Сети появилась информация об игровом устройстве от Lenovo под названием Legion Play, но под управлением ОС Android, но оно так и не вышло.