Lenovo может выпустить конкурента консоли Steam Deck

21:34, 01 августа 2023
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Lenovo может выпустить конкурента консоли Steam DeckПока это слухи
Обозреватель Windows Central Джез Корден выступил в качестве инсайдера и рассказал, что Lenovo готовит конкурента консолям Steam Deck от Valve и Asus ROG Ally. Ранее в Сети появилась информация об игровом устройстве от Lenovo под названием Legion Play, но под управлением ОС Android, но оно так и не вышло.
Консоль, о которой идёт речь сейчас, называется Lenovo Legion Go. Устройство будет работать под управлением Windows 11, что позволит запускать практически все игры.
Возможно, консоль от Lenovo получит высокопроизводительный процессор AMD Phoenix, дисплей 8", быструю оперативную память и SSD.