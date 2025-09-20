Lenovo приостановила предзаказ на консоль Legion Go 2 из-за нехватки устройств

Опубликовано 20 сентября 2025, 21:471 мин.
Lenovo приостановила предзаказ на консоль Legion Go 2 из-за нехватки устройствОбещали вернуть деньги в случае чего
Lenovo сообщила, что количество предзаказов на портативную игровую консоль Legion Go 2 значительно превзошло первоначальные ожидания. В связи с высоким спросом, часть заказов была отклонена из-за нехватки устройств. Об этом сообщает портал DTF.
© IGN / Lenovo
Lenovo официально признала, что объём полученных заказов оказался гораздо выше прогнозируемого, что вызвало задержки в процессе доставки. Компания гарантировала клиентам, что вернёт деньги, если консоли не будут доставлены в разумные сроки. После восстановления запасов покупатели смогут повторно оформить свои заказы.
Старт продаж Legion Go 2 запланирован на октябрь 2025 года по стартовой цене $1100. Точное количество отклоненных предзаказов не разглашается.