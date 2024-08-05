Lenovo выпустит миниатюрную версию портативной консоли Legion Go

Согласно обновленным данным на сайте продукта, новая версия Legion Go будет оснащена двумя вентиляторами для улучшенного охлаждения, что является значительным улучшением по сравнению с текущей моделью, имеющей только один.

Помимо этого, ожидается, что консоль будет доступна с дисплеями размером 7 и 8 дюймов, в отличие от текущего 8.8-дюймового экрана.

Интересной деталью является наличие HDMI-порта, который отсутствует в актуальной версии. Эти изменения, как предполагается, могут повлиять на производительность и удобство использования консоли.

Отметим, что на данный момент ни Lenovo, ни Asus не подтвердили планы по выпуску портативных устройств на базе AMD Strix Point. Кажется, что производители ожидают выпуска новых мощных графических решений или завершения спецификаций для серии Ryzen Z2.