Lenovo выпустит второе поколение «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2

Первая модель выгодно отличалась от конкурентов 8.8-дюймовым экраном с высоким разрешением 2.5K, а также съемными контроллерами, один из которых можно использовать как беспроводную мышь.

О характеристиках Legion Go 2 пока ничего неизвестно. Lenovo не раскрывает никаких деталей, но заявляет о «новых функциях» и «больших возможностях».

«Мы видим потенциал в этой категории продуктов и продолжаем инвестировать в нее», — говорит Клиффорд Чонг из Lenovo. «Когда придет время, мы обязательно выпустим следующее поколение, которое обеспечит еще больше возможностей».

Анонс Legion Go 2, вероятнее всего, состоится в 2024 году. Стоит отметить, что компания ASUS также анонсировала работу над новой версией своего портативного игрового устройства ROG Ally.