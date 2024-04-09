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Игры
Опубликовано 09 апреля 2024, 07:16
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Lenovo выпустит второе поколение «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2

И только Valve хранит молчание
Компания Lenovo официально подтвердила разработку второго поколения портативной игровой консоли Legion Go, который позиционируется как конкурент Steam Deck.
Lenovo выпустит второе поколение «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2
© Ferra.ru

Первая модель выгодно отличалась от конкурентов 8.8-дюймовым экраном с высоким разрешением 2.5K, а также съемными контроллерами, один из которых можно использовать как беспроводную мышь.

О характеристиках Legion Go 2 пока ничего неизвестно. Lenovo не раскрывает никаких деталей, но заявляет о «новых функциях» и «больших возможностях».

«Мы видим потенциал в этой категории продуктов и продолжаем инвестировать в нее», — говорит Клиффорд Чонг из Lenovo. «Когда придет время, мы обязательно выпустим следующее поколение, которое обеспечит еще больше возможностей».

Анонс Legion Go 2, вероятнее всего, состоится в 2024 году. Стоит отметить, что компания ASUS также анонсировала работу над новой версией своего портативного игрового устройства ROG Ally.

Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Steam Deck
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#портативная консоль
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#LENOVO