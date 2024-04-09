Lenovo выпустит второе поколение «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2

Опубликовано 09 апреля 2024, 07:16
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Lenovo выпустит второе поколение «убийцы Steam Deck» — Legion Go 2И только Valve хранит молчание
Компания Lenovo официально подтвердила разработку второго поколения портативной игровой консоли Legion Go, который позиционируется как конкурент Steam Deck.
Первая модель выгодно отличалась от конкурентов 8.8-дюймовым экраном с высоким разрешением 2.5K, а также съемными контроллерами, один из которых можно использовать как беспроводную мышь.
О характеристиках Legion Go 2 пока ничего неизвестно. Lenovo не раскрывает никаких деталей, но заявляет о «новых функциях» и «больших возможностях».
«Мы видим потенциал в этой категории продуктов и продолжаем инвестировать в нее», — говорит Клиффорд Чонг из Lenovo. «Когда придет время, мы обязательно выпустим следующее поколение, которое обеспечит еще больше возможностей».
Анонс Legion Go 2, вероятнее всего, состоится в 2024 году. Стоит отметить, что компания ASUS также анонсировала работу над новой версией своего портативного игрового устройства ROG Ally.