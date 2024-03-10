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Игры
Опубликовано 10 марта 2024, 11:15
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Летом разработчики Hogwarts Legacy отблагодарят фанатов крупным обновлением

Но что именно реализуют, не признаются
Менеджер по работе с сообществом студии Avalanche Software Чендлер Вуд рассказал, что анонсированное летнее обновление проекта Hogwarts Legacy — знак признательности фанатам. Hogwarts Legacy была горячо встречена геймерами и достаточно быстро продалась в количестве 24 млн копий.
Летом разработчики Hogwarts Legacy отблагодарят фанатов крупным обновлением

© Warner Bros. Games

По словам менеджера, в обновление будут включены «дополнительные обновления и функции». Вуд признался, что в ходе рекламной кампании язык, который студия использовала «дразня фанатов», был преднамеренным, и «студии очень нравится видеть, как фанаты угадывают, что их ждёт».

При этом никакой конкретной информации менеджер не привёл. Скорее всего, продолжения сюжета не будет. Но в студии учли пожелания аудитории и постараются не ударить в грязь лицом.

«Нам нравится видеть все догадки и надежды на то, что будет частью этого обновления, и хотя мы ещё не готовы говорить об этом, я хочу установить некоторые ожидания относительно того, над чем мы работаем. Наша первоначальная формулировка "дополнительные обновления и функции для игры" была очень преднамеренной. Это обновление — небольшой способ выразить признательность нашим игрокам за потрясающий приём игры», — заявил Вуд в соцсети Х.

Источник:PSLS
Автор:Андрей Кадуков
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#игры
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#анонс
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#функции