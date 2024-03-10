Летом разработчики Hogwarts Legacy отблагодарят фанатов крупным обновлением

По словам менеджера, в обновление будут включены «дополнительные обновления и функции». Вуд признался, что в ходе рекламной кампании язык, который студия использовала «дразня фанатов», был преднамеренным, и «студии очень нравится видеть, как фанаты угадывают, что их ждёт».

При этом никакой конкретной информации менеджер не привёл. Скорее всего, продолжения сюжета не будет. Но в студии учли пожелания аудитории и постараются не ударить в грязь лицом.

«Нам нравится видеть все догадки и надежды на то, что будет частью этого обновления, и хотя мы ещё не готовы говорить об этом, я хочу установить некоторые ожидания относительно того, над чем мы работаем. Наша первоначальная формулировка "дополнительные обновления и функции для игры" была очень преднамеренной. Это обновление — небольшой способ выразить признательность нашим игрокам за потрясающий приём игры», — заявил Вуд в соцсети Х.