Либералы выступают против киберспорта в школах

Сообщается, что местные либералы, считающие, что киберспорт не является спортом, бояться за молодежь, которая может стать кибер-зависимой и перейти на малоподвижный образ жизни. ”Пристрастия к бейсболу нет. Пристрастие к музыке — не проблема. Но с киберспортом ситуация другая”, - сообщил депутат Европарламента Андре Фортен, которого поддержали чиновники.

Министр здравоохранения Лионель Кармант же напомнил, что Министерство образования уже организовало исследование, чтобы оценить влияние киберспортивных программ на молодежь, а либералам не хватает достоверной информации для резких заявлений