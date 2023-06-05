«Лондон, гудбай»: создатели Call of Duty и Diablo не прочь уйти с рынка Великобритании ради продажи себя Microsoft

По данным американского издания Bloomberg, руководители обсудили вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта и методами его регулирования. Также на встрече была затронута и другая важная тема – возможная покупка Activision Blizzard компанией Microsoft.

Так, стало известно, что Джереми Хант выступил против запрета на эту сделку. При этом источник Bloomberg утверждает, что Microsoft рассматривает вариант, при котором Activision Blizzard покинет британский рынок, если местный регулятор не пойдёт на встречу.

Важно отметить, что в конце прошлого месяца Южная Корея одобрила возможное слияние Microsoft и Activision Blizzard, что добавило вес и значимость этой сделке.