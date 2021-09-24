Одну из лучших современных гоночных игр Forza Horizon 4 отдают за полцены

Forza Horizon 4 представляет из себя гоночную игру с более 450 автомобилями. Ездить же предстоит по историческим достопримечательностям Великобритании в открытом мире. Причем в игре есть возможность кататься как в одиночку, так и в компании других игроков.

В обычное время стандартное издание тайтла отдают за 1 085 рублей, тогда как сейчас его можно ухватить за 542. С 50% скидкой также продается Forza Horizon 4: deluxe-издание и ultimate-издание.

Акция продлится вплоть до 27 сентября. Купить игру за полцены можно перейдя по этой ссылке.