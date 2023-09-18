Лучше любой подготовки космонавтов: для Portal 2 вышел VR-мод

Энтузиаст уже опубликовал 22-минутный ролик на YouTube, демонстрирующий геймплей в новом формате.

Скачать мод можно с официального сайта, где также представлены подробные инструкции по его установке и запуску. Процесс довольно прост: нужно перенести файлы модификации в директорию проекта на платформе Steam и внести небольшие изменения в параметры запуска.

Что интересно, эта новость пришла вскоре после того, как NVIDIA представила фанатский ремастер другого культового проекта Valve — Half-Life 2.

Новый проект, названный Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project, создаётся на платформе NVIDIA RTX Remix и предлагает модификации старых игр с использованием современных технологий.