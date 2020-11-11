Лучшую современную игру о пиратах отдают со скидкой 40%

Sea of Thieves является многопользовательской приключенческой игрой, в которой геймерам предоставляется возможность взять на себя роль пирата. Так, игрокам предстоит путешествовать в открытом мире на пиратском корабле, сражаться и исследовать сокровища.

Игра была удостоена разных титулов. Так, в 2016 году она была признана лучшей многопользовательской игрой, тогда как в прошлом году она получила лучшую оценку оригинальной видеоигры. В обычное время тайтл продается за 725 рублей, тогда как сейчас его можно купить за 435 рублей. За эту цену купить игру можно будет еще два дня.