Любите крепко ругнуться в онлайн-играх? Новая нейросеть Ubisoft и будет банить за такое

При этом уже сейчас можно утверждать, что нейронная сеть будет отслеживать поведение геймеров именно что в онлайн-проектах. Но неясно, идёт ли речь только о текстовом общении в чате или же о голосовом взаимодействии тоже.

Девелоперы обещали поделиться подробностями уже в 2023 году, когда все подготовительные работы будут завершены.