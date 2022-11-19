Любите крепко ругнуться в онлайн-играх? Новая нейросеть Ubisoft и будет банить за такое

Любите крепко ругнуться в онлайн-играх? Новая нейросеть Ubisoft и будет банить за такоеПомогать им будут ребята из Riot Games
Как гром среди ясного неба в Сети прогремел совместный анонс от Ubisoft и Riot Games. Две игровые студии заявили о запуске совместного проекта, в рамках которого будет создана карающая «плохих» игроков нейросеть.
На данный момент подробностей об инициативе не так много. Разработчики скрывают конкретику за общими фразами, наподобие:
Популярность компьютерных игр по всему миру растёт, а с ней растут и масштабы задач, стоящих перед разработчиками. Вот почему Riot Games занимается развитием нейросети, автоматически отслеживающей недопустимое поведение и поощряющей доброжелательное отношение во всех своих играх.
При этом уже сейчас можно утверждать, что нейронная сеть будет отслеживать поведение геймеров именно что в онлайн-проектах. Но неясно, идёт ли речь только о текстовом общении в чате или же о голосовом взаимодействии тоже.
Девелоперы обещали поделиться подробностями уже в 2023 году, когда все подготовительные работы будут завершены.