Любите видеоигры или футбол? Российские женщины вряд ли пойдут с вами на свидание

Опубликовано 12 апреля 2024, 08:19
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Любите видеоигры или футбол? Российские женщины вряд ли пойдут с вами на свиданиеНеприятная правда жизни
Согласно опросу сервиса Мамба, около половины российских женщин не хотели бы встречаться с геймерами.
Футбол и коллекционирование марок/монет также оказались в списке «отталкивающих хобби». Мужчины же не в восторге от потенциальных партнерш, увлеченных боксом, вязанием или вышивкой.
При этом любовь к готовке одинаково ценится как мужчинами, так и женщинами. В опросе не уточняется количество респондентов и их место проживания.
Стоит отметить, что Мамба — это самый популярный сервис онлайн-знакомств в России.
Данные опроса:
- 50% женщин не хотели бы встречаться с геймерами.
- 30% женщин не хотели бы встречаться с фанатами футбола.
- 25% женщин не хотели бы встречаться с коллекционерами.
- 20% мужчин не хотели бы встречаться с девушками, занимающимися боксом.
- 15% мужчин не хотели бы встречаться с девушками, увлеченными вязанием/вышивкой.