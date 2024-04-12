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Игры
Опубликовано 12 апреля 2024, 08:19
1 мин.

Любите видеоигры или футбол? Российские женщины вряд ли пойдут с вами на свидание

Неприятная правда жизни
Согласно опросу сервиса Мамба, около половины российских женщин не хотели бы встречаться с геймерами.
Любите видеоигры или футбол? Российские женщины вряд ли пойдут с вами на свидание
© Ferra.ru

Футбол и коллекционирование марок/монет также оказались в списке «отталкивающих хобби». Мужчины же не в восторге от потенциальных партнерш, увлеченных боксом, вязанием или вышивкой.

При этом любовь к готовке одинаково ценится как мужчинами, так и женщинами. В опросе не уточняется количество респондентов и их место проживания.

Стоит отметить, что Мамба — это самый популярный сервис онлайн-знакомств в России.

Данные опроса:

  • 50% женщин не хотели бы встречаться с геймерами.
  • 30% женщин не хотели бы встречаться с фанатами футбола.
  • 25% женщин не хотели бы встречаться с коллекционерами.
  • 20% мужчин не хотели бы встречаться с девушками, занимающимися боксом.
  • 15% мужчин не хотели бы встречаться с девушками, увлеченными вязанием/вышивкой.
Источник:Telegram
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
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#футбол
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#знакомства