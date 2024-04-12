Любите видеоигры или футбол? Российские женщины вряд ли пойдут с вами на свидание

Футбол и коллекционирование марок/монет также оказались в списке «отталкивающих хобби». Мужчины же не в восторге от потенциальных партнерш, увлеченных боксом, вязанием или вышивкой.

При этом любовь к готовке одинаково ценится как мужчинами, так и женщинами. В опросе не уточняется количество респондентов и их место проживания.

Стоит отметить, что Мамба — это самый популярный сервис онлайн-знакомств в России.

Данные опроса: