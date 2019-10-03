Любитель игр умер во сне из-за короткого замыкания в смартфоне

25-летний Састра Мо-ин играл в многопользовательские онлайн-игры на множестве личных мобильных устройствах. В прошлую пятницу, как всегда, он лег в постель, после чего подключил один из смартфонов к розетке при помощи зарядного кабеля. На следующее утро родная тетя нашла его без каких-либо признаков жизни.

По словам тети Састры, его тело было фиолетового цвета, а левая рука лежала рядом с зарядным устройством, покрытым следами ожогов. Она немедленно отключила электричество в комнате и позвонила в полицию.

”Мой племянник постоянно проводил очень много времени на своей кровати, играя в видеоигры на подключенном к розетке смартфоне. Было так много ночей, когда я видела, как он засыпал рядом с все еще подключенными к электричеству смартфонами”, — рассказала тетя погибшего.