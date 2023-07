Любителей PlayStation в России оказалось в 8 раз больше, чем Xbox

Рост продаж консолей — это скорее «эффект низкой базы», потому что весной прошлого года россияне опасались покупать их из-за риска блокировок. Но уже к осени 2022 стали понятны способы приобретать игры и использовать Xbox и PlayStation (а чуть позже и Nintendo Switch) в России, которые действуют и по сей день. В начале 2023 года благодаря параллельному импорту и росту предложения над спросом консоли подешевели, и это положительно отразилось на продажах. Причина роста продаж игровых компьютеров — стабилизация в сфере комплектующих. Цены на процессоры и видеокарты перестали резко колебаться, любые подорожания сдерживаются огромным количеством видеокарт на «вторичке» ещё с эпохи майнингового бума, а новые поколения CPU и GPU (центральный и графический процессоры) выйдут только в конце 2024 – начале 2025. Кроме того, дополнительный интерес возник из-за переноса старых эксклюзивных игр Sony на ПК — например, долгожданный The Last of Us и других.