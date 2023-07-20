Любителей PlayStation в России оказалось в 8 раз больше, чем Xbox

В целом респонденты в 2023 году начали играть чаще на 20%, большинство на ПК — 60%. Мобильные игры предпочитают 19% геймеров, на консолях PlayStation играют 16%, на Nintendo и Xbox по 2%. Ещё 1% используют облачные игровые сервисы.

Также зафиксирован рост продаж игровых консолей в онлайн- и офлайн-магазинах. По данным аналитического Telegram-канала «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», количество покупок консолей выросло на 26%. В прошлом году интерес россиян к консолям был ниже.

В среднем цена консолей снизилась на 14%, до 21670 рублей. Самой востребованной оказалась Playstation 5: число продаж этих устройств выросло на 36%, средний чек снизился на 13% и составил 54090 рублей. Nintendo Switch покупали на 33% чаще, а более ранние модели Playstation — на 31%. Их цены снизились на 11%, до 33020 рублей, и на 9%, до 39140 рублей соответственно. Количество продаж консоли Xbox выросло на 26%, а средний чек уменьшился на 14%, до 21460 рублей. Модель Xbox Series S/X покупали на 25% больше, средняя цена уменьшилась на 10% и составила 33640 рублей.

Касательно жанров, аналитики СберМаркетинга заметили, что в RPG на 67% чаще играют на консолях, чем на смартфонах, и на 36% чаще, чем на ПК. В стратегии на 21% больше играют также на консолях, относительно ПК, и на 42% — относительно смартфонов. Шутеры популярнее на консолях на 29%, в сравнении с ПК, и на 59% — со смартфонами.