Любители компьютерных игр не стали переходить на Windows 11

Любители компьютерных игр не стали переходить на Windows 11Windows 10 остаётся самой популярной среди геймеров
Windows 10 остаётся самой популярной среди геймеров операционной системой. Такие данные привёл игровой сервис Steam.
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Согласно отчёту сервиса, 63,51% пользователей предпочитают Windows 10 за её стабильность и максимальную производительность. Популярность Windows 11 составила 30,33%, причём больше 30% система получила только сейчас, а её релиз состоялся в октябре 2021 года.
При этом доля Windows 10 снизилась на 1,91%, а доля Windows 11 увеличилась примерно на такое же число геймеров. Но популярность «десятки» падает не из-за проблем с ОС, а потому, что Microsoft свернула продажу лицензий на неё.
К тому же Windows 10 более стабильна по сравнению c последней версией. Помимо прочего, Windows 11 может ограничивать мощность некоторых процессоров и видеокарт. Также новые функции для гейминга, анонсированные в этой ОС, до сих пор не появились в современных играх.