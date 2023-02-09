Любители компьютерных игр не стали переходить на Windows 11

Согласно отчёту сервиса, 63,51% пользователей предпочитают Windows 10 за её стабильность и максимальную производительность. Популярность Windows 11 составила 30,33%, причём больше 30% система получила только сейчас, а её релиз состоялся в октябре 2021 года.

При этом доля Windows 10 снизилась на 1,91%, а доля Windows 11 увеличилась примерно на такое же число геймеров. Но популярность «десятки» падает не из-за проблем с ОС, а потому, что Microsoft свернула продажу лицензий на неё.

К тому же Windows 10 более стабильна по сравнению c последней версией. Помимо прочего, Windows 11 может ограничивать мощность некоторых процессоров и видеокарт. Также новые функции для гейминга, анонсированные в этой ОС, до сих пор не появились в современных играх.