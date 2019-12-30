Любители пиратских игр столкнутся с проблемами в будущем из-за взлома Need for Speed: Heat

Как оказалось, опубликованные в сети файлы кряка — это незаконченный вариант утилиты от популярной команды взломщиков CODEX, украденный одним из тестеров группы. Факт незавершенности продукта можно отследить по тому, что пользователи, взломавшие игру свежим кряком, столкнулись с массовыми случаями вылета игры на огромное количестве различных конфигураций ПК.

Но это еще не самое “страшное”, Хуже всего во всей этой ситуации то, что слитые файлы для обхода защиты сами не были как-либо защищены, а значит разработчики Denuvo спокойно могут изучить файл утилиты для взлома и понять, в каком месте они допустили ошибку. В свою очередь это может привести к тому, что в будущем еще меньше игр, защищенных системой Denuvo, будут поддаваться взлому.