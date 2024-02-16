«Любой экран — это Xbox»: в сеть слили планы Microsoft на свое игровое подразделение

По данным отчета, глава Xbox Фил Спенсер подтвердил сотрудникам, что аппаратное обеспечение Xbox будет развиваться и дальше после текущего поколения Xbox Series X/S.

Кроме того, президент Xbox Сара Бонд заявила сотрудникам, что «любой экран — это Xbox», говоря о стратегии компании «присутствия на различных типах устройств и больших амбициях стать ведущей игровой кросс-платформенной компанией».

Чтобы донести эту идею, на телевизорах, мобильных устройствах, планшетах и даже портативных устройствах были показаны изображения неожиданно популярной игры Palworld. По данным Inverse, сотрудники Xbox даже «шутили» о портативной версии Xbox.

Предполагается, что Xbox в ближайшее время объявит о планах по выпуску некоторых своих игр на другие платформы. По более ранним слухам, первыми двумя такими играми станут Hi-Fi Rush и Pentiment.