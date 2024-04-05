«Люди к такому не готовы»: Microsoft анонсирует игру Gears 6 уже этим летом

Грабб, например, заявил, что слышал о планах Microsoft анонсировать Gears 6 летом, в то время как Надья добавил, что игра будет «невероятной» и люди «к такому не готовы».

The Coalition, разработчик Gears, была первой AAA-студией, перешедшей на Unreal Engine 5 в 2021 году. Ожидается, что Gears 6 станет первой игрой от The Coalition, полностью разработанной на UE5.

Ранее сообщалось, что студия отменила два своих проекта, чтобы сосредоточиться на проекте. Его анонс может состояться на Xbox Showcase, который предположительно пройдет 9 июня.

Однако, релиз игры, скорее всего, состоится не раньше конца 2025 года.