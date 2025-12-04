Игры
Опубликовано 04 декабря 2025, 08:00
1 мин.

М.Видео: EA Sports FC 26 стала самой популярной игрой среди россиян осенью 2025 года

Нашлось место в топе и Battlefield 6 с новой Silent Hill
М.Видео подвела итоги осенних продаж и назвала самые востребованные игровые новинки.
Лидером стала EA Sports FC 26 — её стартовые продажи более чем в два с половиной раза превзошли прошлогоднюю FC 25. На втором месте оказался эксклюзив PS5 «Призрак Йотей», ставший самым успешным проектом платформы за последние три года.

Игра оказалась крайне популярной благодаря кинематографичности и сильной истории в духе классического «самурайского экшена».

Третью строчку занял Battlefield 6 — значительная часть продаж пришлась на первую неделю после релиза. Четвёртое место у хоррора Silent Hill f, который уверенно стартовал за счёт узнаваемости серии.

Пятёрку замкнула Little Nightmares III. Несмотря на смешанную критику, проект хорошо продавался благодаря популярности франшизы и доступной цене. Среди других заметных релизов осени — Hell Is Us и Borderlands 4.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
