М.Видео: EA Sports FC 26 стала самой популярной игрой среди россиян осенью 2025 года

М.Видео: EA Sports FC 26 стала самой популярной игрой среди россиян осенью 2025 годаНашлось место в топе и Battlefield 6 с новой Silent Hill
Лидером стала EA Sports FC 26 — её стартовые продажи более чем в два с половиной раза превзошли прошлогоднюю FC 25. На втором месте оказался эксклюзив PS5 «Призрак Йотей», ставший самым успешным проектом платформы за последние три года.
Игра оказалась крайне популярной благодаря кинематографичности и сильной истории в духе классического «самурайского экшена».
Третью строчку занял Battlefield 6 — значительная часть продаж пришлась на первую неделю после релиза. Четвёртое место у хоррора Silent Hill f, который уверенно стартовал за счёт узнаваемости серии.
Пятёрку замкнула Little Nightmares III. Несмотря на смешанную критику, проект хорошо продавался благодаря популярности франшизы и доступной цене. Среди других заметных релизов осени — Hell Is Us и Borderlands 4.