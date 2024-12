М. Видео-Эльдорадо назвала самые популярные игры перед Новым годом

Для владельцев консоли PS5 лидером стала Grand Theft Auto V — игра с открытым миром. На втором месте — Mortal Kombat 11: Ultimate. Третью позицию заняла обновленная версия Ведьмак 3: Дикая охота, получившая улучшенную графику и дополнения. В топ-5 также вошли EA Sports FC 25, обновленный футбольный симулятор, и Atomic Heart, игра, сочетающая научную фантастику и альтернативную историю.

Для владельцев PS4 в этом году популярностью пользуется улучшенная версия Grand Theft Auto V — Premium Edition, а также Mortal Kombat 11 Ultimate. На третьем месте Red Dead Redemption 2 — вестерн с кинематографическим сюжетом. Замыкают пятерку Marvel’s Человек-Паук: Майлз Моралес и ремастеры игры о мафии Mafia: Trilogy.

На платформе Xbox лидером продаж стала Resident Evil 4 Remake, а также футбольный симулятор EA Sports FC 24. В списке также числятся Grand Theft Auto V: Premium Edition, Alan Wake 2 Deluxe Edition и Star Wars Jedi: Survivor.

Для владельцев Nintendo Switch наибольшим спросом пользовались The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Breath of the Wild. Замкнули пятерку Minecraft, Red Dead Redemption и Super Smash Bros. Ultimate.