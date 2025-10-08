Игры
Опубликовано 08 октября 2025, 08:00
1 мин.

М.Видео начнет продажи Battlefield 6 в России одновременно с мировым релизом — 10 октября

Компания М.Видео объявила, что физические копии Battlefield 6 поступят в продажу в России 10 октября, одновременно с мировым запуском. Версия для PlayStation 5 будет стоить 7 999 рублей.
По словам Сергея Мезина, руководителя направления «Развития игр и игрового сообщества» в М.Видео, франшиза Battlefield традиционно пользуется большой популярностью у российских геймеров — сеть уже реализовала более 200 000 копий игр серии.

Battlefield 6 переносит игроков в 2027 год, где идет борьба за контроль над планетой между государствами и частной военной корпорацией Pax Armata. Игра создана на обновленном движке Frostbite, поддерживающем 4K HDR и до 120 fps.

В мультиплеере сражаются до 128 игроков, а возвращение режима Portal позволит создавать собственные карты и сценарии. Первый сезон стартует 28 октября и принесет новые карты, оружие и события.

Источник:М.Видео
Автор:Булат Кармак
