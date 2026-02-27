«М.Видео» начнёт продажи Resident Evil Requiem одновременно со всем миром

«М.Видео» объявила о старте российских продаж новой части культовой серии Resident Evil Requiem. Девятая игра франшизы поступает в продажу 27 февраля — в тот же день, что и мировой релиз. Поклонники смогут приобрести игру для PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 по цене от 7 999 рублей.

В сети «М.Видео» за всё время было реализовано более 100 тысяч физических копий игр серии Resident Evil. Лидером продаж остаётся Resident Evil 7, а за ней — Resident Evil Village и ремейки Resident Evil 4 и 2. Интерес к хоррор-франшизе стабилен: покупатели активно берут как новые релизы, так и обновлённые классические части.

По словам представителя «М.Видео» Сергея Мезина, серия Resident Evil продолжает привлекать как давних фанатов, так и новичков. Ритейлер ожидает высокий спрос на Resident Evil Requiem и считает игру одним из главных релизов сезона. В продажу также поступят особые коллекционные издания с лентикулярной обложкой, предназначенные для самых преданных поклонников.