М.Видео порадовала геймеров: компания запустила новый сервис по установке игр для Steam и PlayStation

20:58, 20 апреля 2023
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М.Видео порадовала геймеров: компания запустила новый сервис по установке игр для Steam и PlayStationГоль на выдумку хитра
Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» объявила о запуске нового сервиса по установке игр для платформ PlayStation и Steam.
Теперь российские геймеры смогут приобретать игры, успешно обходя имеющиеся ограничения. В рамках новой услуги пользователи смогут приобрести подписки для PlayStation на один или три месяца, а также на год. Есть коды пополнения Steam Wallet.
После покупки подписки или кода пополнения, пользователи получат код, ссылку в личный кабинет и инструкцию по активации, которую можно выполнить через специального бота в Telegram или WhatsApp.
На данный момент доступны подписки PlayStation для Турции и Польши, а также коды Steam Wallet для пополнения кошелька Steam.