М.Видео порадовала геймеров: компания запустила новый сервис по установке игр для Steam и PlayStation

Теперь российские геймеры смогут приобретать игры, успешно обходя имеющиеся ограничения. В рамках новой услуги пользователи смогут приобрести подписки для PlayStation на один или три месяца, а также на год. Есть коды пополнения Steam Wallet.

После покупки подписки или кода пополнения, пользователи получат код, ссылку в личный кабинет и инструкцию по активации, которую можно выполнить через специального бота в Telegram или WhatsApp.

На данный момент доступны подписки PlayStation для Турции и Польши, а также коды Steam Wallet для пополнения кошелька Steam.