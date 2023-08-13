М.Видео запустила активацию новой God of War для PlayStation 5 за 14 000 рублей

20:41, 13 августа 2023
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М.Видео запустила активацию новой God of War для PlayStation 5 за 14 000 рублейИ всё из-за русской озвучки и цены в польском PS Store
М.Видео предложила своим клиентам услугу активации игры God of War: Ragnarok для PlayStation 5.
Однако стоимость этой услуги вызвала немало вопросов среди геймеров. Активация PS5-версии игры для польского аккаунта обойдется в 14,4 тыс рублей. В то же время активация для турецкого аккаунта стоит всего 6,1 тыс рублей.
Стоит отметить, что версия игры для польского PS Store включает в себя русскую озвучку, тогда как в турецкой версии доступны только русские субтитры.
При этом, если сравнивать стоимость игры в польском и турецком PS Store без учёта активации, то разница в ценах становится еще более очевидной. В польском магазине игра стоит примерно 8300 рублей, а в турецком — около 2900 рублей.