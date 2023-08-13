М.Видео запустила активацию новой God of War для PlayStation 5 за 14 000 рублей

Однако стоимость этой услуги вызвала немало вопросов среди геймеров. Активация PS5-версии игры для польского аккаунта обойдется в 14,4 тыс рублей. В то же время активация для турецкого аккаунта стоит всего 6,1 тыс рублей.

Стоит отметить, что версия игры для польского PS Store включает в себя русскую озвучку, тогда как в турецкой версии доступны только русские субтитры.