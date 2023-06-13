MacBook всё же подходят для игр? Cyberpunk 2077 и Diablo 4 запустили на новейших ноутбуках Apple

Для этого он использовал утилиту Game Porting Toolkit, которая позволяет переносить на macOS Windows-игры с поддержкой DirectX 12. Результаты тестирования оказались крайне интересными и позволили оценить производительность данных устройств в игровой среде.

Например, в Cyberpunk 2077 на MacBook Pro с чипом M1 Max при разрешении 2560x1440 пикселей и низких настройках удалось достичь частоты обновления кадров в пределах 30-40 FPS. Это говорит о том, что игра может быть воспроизведена с приемлемой плавностью на данном устройстве.

Также, в Diablo 4 на MacBook Pro с чипом M1 Max при разрешении 1920x1080 пикселей и низких настройках были достигнуты показатели в 55-60 FPS.

Стоит отметить, что MacBook Air с чипом M1, менее производительным по сравнению с M1 Max, также показал неплохие результаты. Например, в Diablo 4 при разрешении 1920x1080 пикселей и низких настройках удалось достичь 27-30 FPS.