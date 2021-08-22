Mafia, Red Dead Redemption и другие хиты продают с большими скидками

Игры
Сегодня в 13:32
Mafia, Red Dead Redemption и другие хиты продают с большими скидкамиДо 80%
В Humble Bundle очередная распродажа. На этот раз со скидками продаются игры издателя 2K — Mafia, Red Dead Redemption и другие хиты.
Так, Red Dead Redemption Online продают за полцены. Ранее игра продавалась за 1 488 рубля, тогда как сейчас доступна за 744.
BioShock: The Collection, в свою очередь, можно купить с 80% скидкой — стоимость упала с 4 468 рублей до 893.
Игра про заселение Земли инопланетянами — XCOM 2 Collection — продается за 1 489 рублей, тогда как в обычное время ее продают за 7 447.
Ознакомиться со всеми играми, которые доступны со скидками, можно перейдя по этой ссылке. Закончится данная акция через 15 дней.