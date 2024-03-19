Магазин Epic Games Store перестанет работать на устаревших Windows 7 и 8

Это означает, что лаунчер Epic Games на этих операционных системах больше не будет получать обновления. Но не стоит паниковать! Игры, уже установленные на вашем компьютере, никуда не денутся. Вы сможете запускать их и играть, как и раньше. Однако, новые функции и обновления для этих игр будут недоступны.

Почему Epic Games Store отказывается от поддержки устаревших систем? Разработчики сервиса хотят сосредоточиться на более современных и безопасных платформах.

Windows 7 и 8 уже не получают обновлений безопасности от Microsoft, что делает их уязвимыми к вирусам и другим угрозам.

Epic Games рекомендует обновиться до Windows 10 (64 бит) или Windows 11. Это позволит геймерам играть в игры без ограничений.