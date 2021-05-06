Магазин игр Epic Games Stores принесёт первую прибыль в 2024 году

В предоставленном суду документе говорится, что будущие доходы EGS строятся на двух основных сценариях, пишет Ars Technica.

Первый — модель «агрессивной гонки». При ней компания будет продолжит заниматься активными инвестициями в эксклюзивные игры. Это будет сделано для того, чтобы привлечь новых игроков и увеличить свою долю на рынке.

Второй сценарий — модель «свёртывания». При ней будут выполняться минимальные гарантии, обещанные за эксклюзивные игры до 2021 года.

Оба сценария подразумевают прибыль. Правда если при первом она «случится» лишь в 2024 году, то при втором — в 2023-м. Но и доля рынка тогда будет отличаться: 8% в 2024 году при модели «свёртывания» и 35-50% в том же году при «агрессивной гонке».